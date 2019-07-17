За нестриженные газоны в Хабаровском крае ответят «управляйки»

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-17T11:43:51+03:00

Компании обязали следить за порядком и покосом травы на территориях рядом с многоквартирниками

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В Хабаровском крае за чистотой газонов около многоквартирных домов заставят следить управляющие организации. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, придомовая территория многоэтажки входит в состав общего имущества собственников. Поэтому «управляйки» и ТСЖ, отвечающие за многоквартирники, обязаны содержать в надлежащем порядке придомовые территории и находящиеся на них объекты. Правда, есть одно условие - земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учёт.

Отметим, что сейчас в регионе проходит профилактическая операция «Газон». Мероприятие продлится до сентября месяца. За это время пройдет ряд проверок на предмет уборки придомовых участков от мусора, а также покоса травы. Отметим, что жалобы от собственников на недоработки со стороны управляющих организаций принимают по телефону «горячей линии» (4212) 40-23-40.

ИСТОЧНИК KP.RU