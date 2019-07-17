Штормовое предупреждение: в Биробиджане в ночь на 18 июля ожидаются ливни

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-17T09:26:37+03:00

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В столице Еврейской автономии в ночь на 18 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об это сообщили сегодня днем, 17 июля, в ГУ МЧС России по ЕАО. Согласно прогнозам, ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 10-15 метров в секунду.

- Во время непогоды могут возникать аварийные ситуации. В связи с этим возможны нарушения в работе городского транспорта и транспорта междугороднего сообщения, а также увеличивается риск возникновения дорожных аварий. Сильные осадки могут спровоцировать подтопление населенных пунктов. Не исключена вероятность перебоев с подачей электроэнергии, - прокомментировали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Жителей и гостей города убедительно просят быть предельно внимательными и сохранять бдительность. В экстренных ситуациях спасательная служба региона, а также подчиненные подразделения готовы к реагированию на возможные ЧС. Напомним, в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU