Погода в Хабаровске на 18 июля 2019 года: днем до +28, ожидается дождь

СЕГОДНЯ 01:05 2019-07-18T01:21:29+03:00

Погода в Хабаровске на 18 июля 2019 года: днем до +21, ожидается дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Непогода накроет почти всю территорию региона

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Циклон пока закрывает небо над Хабаровским краем и Еврейской автономией. Рядом бродят области высокого давления, где-то на Колыме и Чукотке низкого. Всё это многообразие вызывает атмосферные фронты и обостряет погоду, которая и без того неустойчива в своем настроении. Так что дожди продолжатся при общем высоком температурном фоне.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +27+29.

В Хабаровске дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +26+28. Уровень Амура у краевого центра 179 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается спад на 15-20 сантиметров. Температура воды 24,2 градуса.

В Бикине небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +21+23.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +24+26. Уровень Амура у города Юности 236 сантиметров.

В Чегдомыне дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+8. Днем +25+27.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22. Уровень Амура в устье реки 128 сантиметров.

В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU