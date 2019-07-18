2019-07-18T04:20:14+03:00
Спорт

Скандиходы соберутся на международный фестиваль под Хабаровском

На дистанцию выйдут и дальневосточники, и делегаты из Китая
Ольга КИВА
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Скандиходы соберутся на международный фестиваль под Хабаровском ФОТО: пресс-служба клуба «СкандиХоды Хабаровск»Скандиходы соберутся на международный фестиваль под Хабаровском ФОТО: пресс-служба клуба «СкандиХоды Хабаровск»
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Под Хабаровском в районе заповедника «Большехехцирский» пройдет второй этап международного фестиваля по скандинавской ходьбе. Это событие запланировали на 22 июля. К слову, это будет уже третье мероприятие, первое провели в 2017 году.

Как отметили в пресс-службе клуба «СкандиХоды Хабаровск», первый этап фестиваля пройдет в Фуюане. В китайский город отправятся 70 хабаровчан. При этом это будет единственная группа, представляющая Россию. На второй этап мероприятий в Хабаровск приедут порядка 50 участников из Китая. Из дальневосточников также будут участвовать представители Комсомольска-на-Амуре и Еврейской автономной области.

Для участников подготовят трассы в зависимости от возраста и уровня физической формы участников. В среднем дистанции будут от 12 до 15 километров, которые нужно будет преодолеть по пересеченной местности. Награждение победителей устроят 23 июля в парковой зоне стадиона имени Ленина. Зарегистрироваться на участие можно по телефонам 633-644, 61-44-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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