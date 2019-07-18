2019-07-18T02:06:21+03:00
Общество

В Хабаровске с улицы убрали киоск, напоминающий туалет, обклеенный рекламой

Владельца этой конструкции искали год, но так и не нашли
Ольга КИВА
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В Хабаровске с улицы убрали киоск, напоминающий туалет, обклеенный рекламойВ Хабаровске с улицы убрали киоск, напоминающий туалет, обклеенный рекламойФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске демонтировали киоск, установленный незаконно на улице Ворошилова. До этого владельца конструкции искали год, но найти его так и не удалось. Началась эта эпопея с обращения предпринимателя, который жаловался, что тортовая точка стоит на пешеходном тротуаре и загораживает путь посетителям к его предприятию.

- Пока хозяина искали, киоск превратился в рекламную тумбу и одновременно с этим отхожее место. Конструкцию убрали с помощью эвакуатора. Потом ее перевезли на частную арестплощадку, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

К слову, в краевой столице обнаружили больше 160 самовольно установленных торговых объектов. Большая часть из них уже находится на временном хранении. На сегодняшний день сомнительные киоски стоят на улице Кола Бельды. При этом павильоны установили на участке, где проходят коммуникации, а это категорически запрещено законом. Если владельцы не исправят ситуацию, то разыскивать свое имущество им придется также на арестплощадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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