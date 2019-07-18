Сотрудника аэропорта в Хабаровске «соблазнил» на преступление бесхозный телефон

СЕГОДНЯ 03:09 2019-07-18T03:09:38+03:00

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Житель Хабаровска обратился в полицию с просьбой отыскать похитителей денег. По предварительной информации, мужчина потерял свой телефон, а через некоторое время обнаружил, что его банковский счет опустел.

- Во время расследования этого инцидента выяснилось, что деньги вывели со счета с помощью телефона. Гаджет оказался в руках одного из работников аэропорта в Хабаровске. Рабочий, недолго думая, воспользовался устройством, в котором на беду законного владельца была привязка банковского счета к сим-карте, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Подозреваемый перевёл имеющиеся деньги на счет своего знакомого. Потом вместе с другом снял их через банкомат. В отношении него уже возбудили уголовное дело. Максимально возможное наказание за этот проступок - это лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU