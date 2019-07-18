2019-07-18T03:09:38+03:00
Происшествия

Сотрудника аэропорта в Хабаровске «соблазнил» на преступление бесхозный телефон

По версии следствия, с помощью гаджета фигурант получил чужие деньги
Ольга КИВА
Поделиться:
Сотрудника аэропорта в Хабаровске «соблазнил» на преступление бесхозный телефонСотрудника аэропорта в Хабаровске «соблазнил» на преступление бесхозный телефонФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Житель Хабаровска обратился в полицию с просьбой отыскать похитителей денег. По предварительной информации, мужчина потерял свой телефон, а через некоторое время обнаружил, что его банковский счет опустел.

- Во время расследования этого инцидента выяснилось, что деньги вывели со счета с помощью телефона. Гаджет оказался в руках одного из работников аэропорта в Хабаровске. Рабочий, недолго думая, воспользовался устройством, в котором на беду законного владельца была привязка банковского счета к сим-карте, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Подозреваемый перевёл имеющиеся деньги на счет своего знакомого. Потом вместе с другом снял их через банкомат. В отношении него уже возбудили уголовное дело. Максимально возможное наказание за этот проступок - это лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Колбасу и пельмени на границе ЕАО вернули в Китай из-за угрозы ввоза африканской чумы
Директора турфирмы в Хабаровском крае осудили за 83 преступления
Пенсионеров в Хабаровске накормили «Добрыми обедами»
В Хабаровске с улицы убрали киоск, напоминающий туалет, обклеенный рекламой
Скандиходы соберутся на международный фестиваль под Хабаровском
Погода в Хабаровске на 18 июля 2019 года: днем до +28, ожидается дождь
Для «чистого» эксперимента в Биробиджан привезли мусорный бак из Хабаровска
За нестриженные газоны в Хабаровском крае ответят «управляйки»
Дополнительные силы помогут войти в график ремонта Комшоссе в Комсомольске
За преступную рыбалку браконьерам в Хабаровском крае придется выложить крупную сумму
В Хабаровске написали «Послания женщинам», решающим, делать аборт или нет
Штормовое предупреждение: в Биробиджане в ночь на 18 июля ожидаются ливни
На севере Хабаровского края восстановили размытую дождями дорогу
В Еврейской автономии купание мужчины закончилось исчезновением
В интернет-кафе Хабаровска неожиданно нашли побочный бизнес