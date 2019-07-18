Колбасу и пельмени на границе ЕАО вернули в Китай из-за угрозы ввоза африканской чумы

СЕГОДНЯ 04:10 2019-07-18T04:16:08+03:00

На продукцию не было документов, а значит, неизвестно, заражена она или нет

Изменить размер текста: A A

На границе Еврейской автономии и Китая задержали продукцию, которая могла представлять опасность. Так, житель Поднебесной попытался провезти в ручной клади свиную колбасу и пельмени. Всего подозрительной продукции в сумке было найдено около 1,3 килограмма.

- Потенциально опасный товар обнаружили сотрудники пункта пропуска «Амурзет» при досмотре вещей. Владелец мясопродуктов не позаботился о том, чтобы оформить ветеринарные сопроводительные документы, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Между тем, товары везли из местности, где очень неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней. В итоге у незадачливого путешественника забрали всю продукцию, которую позже отправят обратно на родину. В связи с этим уже составили акты задержания и возврата.

ИСТОЧНИК KP.RU