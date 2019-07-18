Опубликовали список получателей жилищной субсидии в Хабаровске в 2019 году

СЕГОДНЯ 05:54 2019-07-18T10:24:34+03:00

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Опубликовали списки получателей жилищной субсидии в Хабаровске в 2019 году. Так, согласно предоставленной информации, деньги на покупку строящегося жилья получат 87 семей. Напомним, документы от желающих участвовать в программе принимали от населения с 27 апреля 2019 по 1 июня 2019 года.

Как отметили в пресс-службе краевого министерства строительства, после рассмотрения поданных документов сформировали два списка. В первом те, кто уже в этом году получат субсидию на строительство (приобретение) жилья в Хабаровске, во втором – желающие участвовать в строительстве (приобретении) жилья в городе. Ознакомиться с информацией можно на официальном сайте ведомства.

Внимание получателей жилищной субсидии обращают также на памятку о порядке оформления документов. Молодые семьи просят ознакомиться с ней, чтобы процесс прошел максимально быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU