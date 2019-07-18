Хабаровский коммерсант «заработал» уголовное дело за махинации на космодроме «Восточный»

СЕГОДНЯ 06:18 2019-07-18T10:23:41+03:00

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Военные прокуроры в Хабаровском крае выявили факт хищения крупной суммы денег на космодроме «Восточный». По версии следствия, умыкнул финансы руководитель коммерческой организации, и сделал он это при поставке оборудования на объект. Речь идет о сумме в общей сложности больше пяти миллионов рублей.

Как сообщили в Военной прокуратуре восточного военного округа, нарушение обнаружили во время проверки исполнения требований закона о государственном оборонном заказе. Правоохранители изучили обстоятельства инцидента и пришли к выводу, что компания, которая обязалась доставить вентиляционное оборудование, свои обязательства не исполнила. Устройства предназначались для инженерного корпуса технического комплекса космодрома.

По итогам проверки в Следственное управление МВД России по Хабаровскому краю направили собранные материалы. В отношении генерального директора коммерческой фирмы-поставщика возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU