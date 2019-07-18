Энергетики в Хабаровском крае устраивают набеги на должников

СЕГОДНЯ 06:50 2019-07-18T10:22:45+03:00

В зоне риска больше двух с половиной тысяч человек

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В Хабаровском крае начали ограничивать подачу электричества в квартиры должников. В результате таких «набегов» энергетики собираются обесточить больше двух с половиной тысяч жителей региона, не желающих платить за потребленный ресурс. В общей сложности сумма задолженности сейчас составляет 17 миллионов рублей.

- Жителям края напоминают, что оплачивать долги рано или поздно придется. Желающие могут проверить наличие неоплаченных счетов, например, в аэропорту перед вылетом. Здесь можно свериться с данными базы должников, а также оплатить недостающую сумму через POS-терминал. Напомним, что при наличии задолженности есть риск вообще не улететь из страны, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

Отметим, что на сегодняшний день из-за долгов за электричество шесть тысяч человек ограничили в праве выезда за пределы страны. В ходе судебных разбирательств удалось взыскать более 117 миллионов рублей. К слову, должникам, которые не могут заплатить всю сумму сразу, предлагают реструктуризацию долга. Другими словами, потребителям предложат удобные условия внесения оплаты частями.

ИСТОЧНИК KP.RU