Невидимый телевизор купил биробиджанец через интернет-магазин

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-18T10:18:51+03:00

Мужчина так и не увидел технику, за которую заплатил 61 тысячу рублей

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Житель Биробиджана хотел прикупить себе телевизор. Он нашел подходящую модель в интернет-магазине, оформил и даже оплатил заказ. Однако технику горожанин так и не получил, дозвониться до продавцов ему тоже не удалось. Тогда он обратился в полицию.

- Со слов заявителя, после оплаты товара торговец должен был прислать трек-код для отслеживания покупки. Однако заветный набор символов так и не поступил. К тому же телефон, указанный на сайте, уже был заблокирован, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас оперативники устанавливают личности причастных к совершению преступления. Уголовное дело уже возбудили по статье «Мошенничество».

Жителей региона убедительно просят сохранять бдительность при совершении сделок в интернете. Делайте покупки только на проверенных сайтах и не сообщайте посторонним данные вашей карты, необходимые для перевода денег.

ИСТОЧНИК KP.RU