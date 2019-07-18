Невидимый телевизор купил биробиджанец через интернет-магазин
Житель Биробиджана хотел прикупить себе телевизор. Он нашел подходящую модель в интернет-магазине, оформил и даже оплатил заказ. Однако технику горожанин так и не получил, дозвониться до продавцов ему тоже не удалось. Тогда он обратился в полицию.
- Со слов заявителя, после оплаты товара торговец должен был прислать трек-код для отслеживания покупки. Однако заветный набор символов так и не поступил. К тому же телефон, указанный на сайте, уже был заблокирован, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Сейчас оперативники устанавливают личности причастных к совершению преступления. Уголовное дело уже возбудили по статье «Мошенничество».
Жителей региона убедительно просят сохранять бдительность при совершении сделок в интернете. Делайте покупки только на проверенных сайтах и не сообщайте посторонним данные вашей карты, необходимые для перевода денег.
ИСТОЧНИК KP.RU