2019-07-18T11:47:24+03:00
Общество

В реках Хабаровского края превышено количество бактерий кишечной палочки

Жителям региона настоятельно рекомендуют не купаться в открытых водоемах
Ольга КИВА
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В реках Хабаровского края превышено количество бактерий кишечной палочкиВ реках Хабаровского края превышено количество бактерий кишечной палочкиФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В Хабаровском крае провели очередной мониторинг качества речной воды из водоемов, расположенных в районе населенных мест. Напомним, пробы для этого исследования берут регулярно. На основании последних проведенных экспертиз специалистам пришлось озвучить печальный вывод.

- Качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Так, во взятых пробах превышено наличие бактерий группы кишечной палочки, которые также называют колиформными бактериями и термотолерантными колиформными бактериями, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят не купаться в открытых водоемах в связи с несоответствием воды гигиеническим нормативам. Это удовольствие может обернуться серьезным заболеванием. Родители, пожалуйста, берегите здоровье своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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