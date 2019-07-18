Зараженных клещевым энцефалитом в Хабаровском крае уже трое

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-18T11:46:32+03:00

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В Хабаровском крае зафиксировали третий случай заражения клещевым энцефалитом. На этот раз не повезло жителю Николаевска-на-Амуре. Напомним, ранее сообщалось об одном заболевшем из этого же города, также заболевание выявили у жителя Хабаровска. На данный момент мужчина уже прошел лечение и выписался из больницы.

Как сообщили в краевом минздраве, активность клещей продолжает падать. Так, на прошлой неделе в больницы обратился только 161 человек, что в два раза меньше по сравнению с показателями неделей ранее. Среди причин называют, например, погоду и завершение обработки территорий.

Напомним, с начала сезона клещи успели напасть на шесть тысяч 87 человек. Среди пациентов почти половина – это дети. Жителей региона убедительно просят не пренебрегать правилами безопасности. Обязательно осматривайте себя после каждой прогулки. Если все-таки обнаружили клеща, как можно быстрее обратитесь в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU