«Дальневосточные гектары» в лесах Хабаровского края пользуются спросом

СЕГОДНЯ 01:30 2019-07-19T01:30:25+03:00

В регионе уже рассмотрели около 1000 заявлений от будущих землевладельцев

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по оформлению «дальневосточных гектаров» на землях лесного фонда. На сегодняшний день с новоиспеченными землевладельцами заключили 341 договор безвозмездного пользования участками. При этом 176 человек уже определились с тем, как будут использовать полученную землю.

- Получатели собираются развивать на своих наделах рекреационную и сельскохозяйственную деятельности, в частности речь идет о пчеловодстве. Также у землевладельцев есть намерения заниматься заготовкой древесины, ведением личного подсобного хозяйства, индивидуально-жилищным строительством, - рассказали в краевом управлении лесами.

На сегодняшний день предоставили в пользование уже больше 520 гектаров земель лесного фонда. Сейчас на рассмотрении семь заявлений, четыре заявки на стадии кадастрового учета земельного участка, а 65 переданы гражданам для подписания. Были и случаи отказа, причина - расположение участков в особо защитных лесах либо на дорогах. Тогда заявителям предложили в качестве альтернативы другие варианты.

Напомним, приближается срок подачи декларации о ходе освоения земли для граждан, получивших наделы в Амурском районе осенью 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU