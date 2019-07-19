2019-07-19T02:16:59+03:00
Общество

Не хотел попасть в тюрьму и быстро расплатился должник из Хабаровского края

Сумму в 30 тысяч ему ранее выписали в качестве уголовного штрафа
Ольга КИВА
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Не хотел попасть в тюрьму и быстро расплатился должник из Хабаровского краяНе хотел попасть в тюрьму и быстро расплатился должник из Хабаровского краяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К должнику в Хабаровском крае судебные приставы смогли «найти подход». Мужчину не раз предупреждали, что нужно заплатить уголовный штраф в 30 тысяч рублей, предупреждали об ответственности за неисполнение требований. К слову, такую сумму назначили провинившемуся в качестве наказания за кражу. Однако сам нарушитель не особо стремился рассчитываться с государством. Тогда стражи порядка решили действовать иначе.

- В отношении должника возбудили исполнительное производство. Одной из мер было предупреждение. Так, до сведения мужчины довели, если он не оплатит штраф добровольно, то ему могут заменить наказание. Например, должник может лишиться свободы, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Видимо, свобода оказалась нарушителю порядка дороже – он быстро нашел деньги и быстро погасил задолженность. Остается надеяться, что этот случай послужит хорошим уроком не только этому должнику, но и другим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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