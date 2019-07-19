Военные в Хабаровском крае спасли паромную переправу от условных боевиков

СЕГОДНЯ 02:38 2019-07-19T02:38:44+03:00

По легенде, диверсанты захватили катера, собирались подойти с воды и высадиться на берег

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В Хабаровском крае прошли учения с участием военнослужащих подразделения военной полиции Восточного военного округа по охране паромной переправы. По условия тренировки, бойцам предстояло защитить вверенный объект от диверсантов, которые добрали до берега по воде и собирались высадиться.

- В учениях также участвовали военнослужащие подразделений железнодорожных войск округа. Этим бойцам предстояло восстановить железнодорожное полотно и навести паромную переправу, уничтоженную якобы недавно бушевавшей стихией. В это время военные полицейские патрулировали район, обеспечивая охрану и оборону паромной переправы. Они-то и встретили непрошенных гостей, начался учебный бой, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Бойцы продемонстрировали приемы ведения современных вооруженных конфликтов. К ним на помощь подоспели группы усиления, которые оказали огневую поддержку. Большую часть условных «боевиков» удалось уничтожить, оставшихся задержали и конвоировали. Также, военные полицейские осмотрели водный транспорт на наличие установленных взрывчатых веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU