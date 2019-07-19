Юный велосипедист врезался в иномарку в Хабаровске

СЕГОДНЯ 02:55 2019-07-19T02:55:09+03:00

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Вчера днем, 18 июля, в Хабаровске случилась авария, в которой пострадал 14-летний велосипедист. По предварительной информации, несовершеннолетний выехал с прилегающей территории на дорогу. При этом он не учел ширину проезжей части, выехал на встречку и врезался в машину Mitsubishi Pajero.

Как рассказал информированный источник, подросток во время аварии получил множественные ушибы и ссадины мягких тканей головы, туловища, конечностей. Также у несовершеннолетнего диагностировали ушибленные раны на подбородке, ссадины на локтях. Известно, что водитель автомобиля на момент происшествия был трезв.

Автолюбителей города призывают быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Это поможет уберечь от неприятных последствий аварий не только ваши жизни и здоровье, но и жизни тех, кто может оказаться рядом с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU