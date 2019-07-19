2019-07-19T03:47:16+03:00
Общество

Дома в Хабаровске остались без горячей воды из-за ремонта оборудования

Ресурс отключили в 12 многоквартирниках и детском саду
Ольга КИВА
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Дома в Хабаровске остались без горячей воды из-за ремонта оборудованияДома в Хабаровске остались без горячей воды из-за ремонта оборудованияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске сегодня, 19 июля, без горячей воды остались жильцы 12 домов, а также детский на улице Подгаева. Причина временных неудобств ремонт теплофикационного оборудования на Волочаевской котельной.

ПО информации, предоставленной в городской администрации, на сегодняшний день в краевой столице заправили шесть ГРУ или 21,64 тонны топлива, не работает 21 лифт, на автобусные маршруты вышли 362 единицы общественного транспорта. За нарушение правил парковки вчера эвакуировали 29 автомобилей. По данным ЕГДС, в городе за сутки случилось 36 дорожных аварий, на пульт «03» горожане обращались 654 раза.

В минувшие сутки дороги и дворы в Хабаровске убирали, используя 179 машин предприятий дорог и внешнего благоустройства, в том числе ночью девять. С дорог и улиц города вывезли 86,3 кубометров песка и мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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