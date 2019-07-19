В Хабаровском крае нарушения избирательного законодательства зафиксируют по телефону «горячей линии»

СЕГОДНЯ 04:20 2019-07-19T04:20:03+03:00

Звонки будут принимать в рабочие дни с 9:00 до 18:00

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В Хабаровском крае начинает работать телефонная «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства. Поступившую от населения информацию будут собирать и передавать на обработку в Избирательную комиссию региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, жители региона смогут позвонить по единому телефону 8-929-412-40-66. Информацию специалисты принимают в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Просьбы учитывать также перерыв с 13:00 до 14:00. Так, на «горячей линии» будут принимать сообщения в том числе о возникающих ситуациях влияния на избирателей со стороны третьих лиц. Также по телефону можно будет получить консультацию по вопросам действующего законодательства в сфере избирательных правоотношений.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, в Хабаровском крае пройдет порядка 40 избирательных кампаний различного уровня. Самые крупные из них – выборы депутатов Законодательной Думы края, Хабаровской и Комсомольской городских дум, довыборы депутатов в Государственную Думу РФ седьмого созыва. К слову, комсомольчане также выберут главу города.

ИСТОЧНИК KP.RU