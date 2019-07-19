2019-07-19T09:43:27+03:00
Общество

В Хабаровском крае нашли и уничтожили огромное поле конопли

В общей сложности полицейские уничтожили 47 тысяч кустов весом 680 килограммов
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае нашли и уничтожили огромное поле коноплиВ Хабаровском крае нашли и уничтожили огромное поле коноплиФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровском крае нашли огромное поле, на котором росла конопля. Наркосодержащая трава довольно кучно произрастала в Бикинском районе. Обнаружить несанкционированные заросли удалось во время операции «Мак-2019».

- Территорию сначала обследовали, а потом принялись за уничтожение травы. В общей сложности полицейские с помощью гусеничной техники и вручную смогли ликвидировать очаг произрастания дикорастущей конопли. В ликвидации травы помогали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и военнослужащие, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Обрабатывать пришлось больше 15 гектаров. В итоге сожгли больше 47 тысяч кустов наркосодержащих растений общим весом 680 килограммов.

К жителям края обращаются с просьбой. Если вы знаете места произрастания дикорастущей конопли, или людей, которые незаконно занимаются оборотом наркотиков, пожалуйста, сообщите об этом по телефону «02», а при звонке с мобильного телефона нужно набирать «102». Также информацию принимают по телефонам 8 (4212) 387-387 и 128.

ИСТОЧНИК KP.RU

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