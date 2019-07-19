2019-07-19T05:07:59+03:00
Здоровье

В детской поликлинике Хабаровска на время закроют рентген-кабинет

Временные неудобства будут связаны с установкой нового оборудования
Ольга КИВА
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В детской поликлинике Хабаровска на время закроют рентген-кабинетВ детской поликлинике Хабаровска на время закроют рентген-кабинетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске собираются обновить оборудование в рентген-кабинете КГБУЗ «Детская поликлиника №1». В связи с этим в учреждении временно не будут проводить рентгенологические обследования пациентов, прикрепленных к Детской поликлинике №1 и Детской поликлинике №24. В качестве альтернативы посетителям предложили обследоваться в КГБУЗ «Детская городская клиническая больница им. Истомина».

Как отметили в краевом минздраве, обновление проводят в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения». На сегодняшний день уже прошли конкурсные закупки 12 единиц медицинского оборудования, в том числе цифровой рентген-аппарат. Доставить оборудование в регион планируют в августе этого года.

Подробную информацию о проведении рентгенологического обследования разместили на стендах учреждений, а также опубликовали на официальных сайтах поликлиник. Когда работы по установке закончатся, рентген-кабинет начнет работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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