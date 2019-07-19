Больше 20 тысяч семей в Хабаровском крае получат бесплатную психологическую помощь

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-19T09:27:09+03:00

Такой план в регионе установили до конца года

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В Хабаровском крае реализуют федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Его суть сводится к оказанию бесплатной методической, диагностической и консультативной помощи родителям. В рамках этого мероприятия мамам и папам будут помогать в вопросах образования и воспитания, в том числе, детей до трех лет.

- Консультировать будут профессиональные психологи. К слову, уже сейчас в хабаровском Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи принимают посетителей. Так, с начала года за поддержкой обратились больше четырех тысяч семей в регионе, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Более подробная информация об услуге опубликована на сайте Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Также получить консультации желающие могут по телефону доверия 8 (4212) 30-70-92.

ИСТОЧНИК KP.RU