2019-07-19T09:27:09+03:00
Общество

Больше 20 тысяч семей в Хабаровском крае получат бесплатную психологическую помощь

Такой план в регионе установили до конца года
Ольга КИВА
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Больше 20 тысяч семей в Хабаровском крае получат бесплатную психологическую помощьБольше 20 тысяч семей в Хабаровском крае получат бесплатную психологическую помощьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае реализуют федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Его суть сводится к оказанию бесплатной методической, диагностической и консультативной помощи родителям. В рамках этого мероприятия мамам и папам будут помогать в вопросах образования и воспитания, в том числе, детей до трех лет.

- Консультировать будут профессиональные психологи. К слову, уже сейчас в хабаровском Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи принимают посетителей. Так, с начала года за поддержкой обратились больше четырех тысяч семей в регионе, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Более подробная информация об услуге опубликована на сайте Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Также получить консультации желающие могут по телефону доверия 8 (4212) 30-70-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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