Больше 20 тысяч семей в Хабаровском крае получат бесплатную психологическую помощь
В Хабаровском крае реализуют федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Его суть сводится к оказанию бесплатной методической, диагностической и консультативной помощи родителям. В рамках этого мероприятия мамам и папам будут помогать в вопросах образования и воспитания, в том числе, детей до трех лет.
- Консультировать будут профессиональные психологи. К слову, уже сейчас в хабаровском Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи принимают посетителей. Так, с начала года за поддержкой обратились больше четырех тысяч семей в регионе, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.
Более подробная информация об услуге опубликована на сайте Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Также получить консультации желающие могут по телефону доверия 8 (4212) 30-70-92.
ИСТОЧНИК KP.RU