2019-07-19T12:13:56+03:00
Общество

В Хабаровске ищут деньги на новый спортивно-досуговый центр

В общей сложности в проект планируют вложить 140 миллионов рублей
Ольга КИВА
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В Хабаровске ищут деньги на новый спортивно-досуговый центрВ Хабаровске ищут деньги на новый спортивно-досуговый центрФото: Администрация Хабаровска
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В северном микрорайоне Хабаровске собираются обустроить новый спортивно-досуговый центр. Новая площадка появится в парке ДОФ. Сейчас городские власти решают вопрос с проектирование и одновременно с этим ищут деньги на реализацию идеи.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, городского бюджета профинансируют разработку проектно-сметной документации, технологическое подключение к теплосетям и прохождение государственной экспертизы. Строительство планируют начать 2020 году. К тому времени нужно решить вопрос о софинансировании в рамках федеральных или краевых программ развития спорта. Из городского бюджета требуемую сумму получить не удастся.

По задумке авторов проекта центр будет представлять собой двухэтажное здание, в котором будет спортзал для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом. В помещении оборудуют комфортные раздевалки для спортсменов, душевые, буфет, Будет здесь и прокат лыж, велосипедов, роликовых коньков. На втором этаже спортсмены-лыжники смогут поддерживать физическую форму на специальных тренажерах. Предусмотрели в здании складские помещения и тренерские.

Отметим, что городские власти намереваются обсудить с министерством обороны вопрос о передаче соседних территорий муниципалитету. Участки пока находятся в ведении министерства, но если их уступят, то удастся в несколько раз увеличить протяженность лыжного трека и организовать полноценные тренировки спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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