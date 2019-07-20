Власти Хабаровска купят квартиры для переселенцев из бараков

СЕГОДНЯ 04:44 2019-07-20T04:44:09+03:00

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Власти Хабаровска собираются до конца года купить больше 60 квартир для тех, кто до сих пор живет в бараках и ждет переселения. Для этого на электронной площадке «Росэльторга» уже разместили 27 предложений по покупке жилья. Эту работу выполняют в рамках программы по расселению домов, признанных аварийными до января 2017 года.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в планах до 2026 года обеспечить жильем 170 человек. Такой предел установили согласно национальной программы «Жилье и городская среда». По предварительной информации, цена, по которой планируется в дальнейшем покупать квартиры составит 66 тысяч 146 рублей за квадратный метр.

Напомним, месяц назад в Хабаровске побывала московская активистка, член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина. Она своими глазами увидела бараки и заодно поставила диагноз хабаровским управляющим компаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU