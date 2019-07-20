Просто хотел согреться: в Биробиджане осудили подростка за грабеж

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-20T09:40:02+03:00

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В октябре 2018 года, в Биробиджане 15-летний подросток напал на школьника. Поздно вечером, возле одной из школ фигурант остановил потерпевшего и потребовал у него отдать куртку. Когда жертва отказалась подчиниться, злоумышленник учинил пригрозил побоями, снял куртку с потерпевшего и ушел с места преступления. Вернул преступник вещь, только после того, как узнал, что его разыскивает полиция.

- Подсудимый вину признали частично. В свое оправдание он рассказал, что просто попросил куртку у подростка, потому что замёрз и хотел согреться. Мальчик не хотел отдавать добром вещь, тогда фигурант дал мальчику два подзатыльника и забрал куртку. Чтобы смягчить свою участь, подсудимый сотрудничал со следствием, - прокомментировали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

Парня обвинили в грабеже. Суд также учел, что подросток состоит на профилактическом учете в ОДН ОУУП и ПДН МОМВД России «Биробиджанский». За совершённое преступление суд назначил юноше полтора года лишения свободы. К этому наказанию прибавили часть неотбытого наказания по предыдущему приговору. Конечная сумма лет заключения составила два с половиной года с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU