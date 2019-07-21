Танцы на костях: видео с кладбища привлекло внимание следственного комитета
Правоохранители выявили ролик в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах записи девушка в одной рубашке позирует и танцует на могиле. За кадром слышится смех и комментарии. По словам автора видео, действие происходит в Хабаровске. Провести проверку поручил генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев.
- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровском краю проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК по Хабаровскому краю. - В том числе на предмет наличия в действиях участников видеозаписи признаков состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения).
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU