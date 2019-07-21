2019-07-21T02:57:07+03:00
Общество

Танцы на костях: видео с кладбища привлекло внимание следственного комитета

Ролик, в котором хабаровская школьница позирует на фоне могил, появился в сети 19-го июля
Евгения МОЛОТОВА
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Видео с кладбища привлекло внимание следственного комитетаВидео с кладбища привлекло внимание следственного комитетаФото: Иван МАКЕЕВ
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Правоохранители выявили ролик в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах записи девушка в одной рубашке позирует и танцует на могиле. За кадром слышится смех и комментарии. По словам автора видео, действие происходит в Хабаровске. Провести проверку поручил генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровском краю проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК по Хабаровскому краю. - В том числе на предмет наличия в действиях участников видеозаписи признаков состава преступления, предусмотренного ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения).

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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