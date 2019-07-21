Избирательные права хабаровчан готовы защитить специалисты

СЕГОДНЯ 04:34 2019-07-21T04:34:02+03:00

В Хабаровском крае начала свою работу горячая линия, куда избиратели смогут обратиться с жалобами на нарушения избирательного законодательства

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Звонки принимаются по единому телефону 8-929-412-40-66 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). По этому номеру жители края могут сообщать о возникающих ситуациях влияния на них как на избирателей со стороны третьих лиц.

- Вплоть до наступления единого дня голосования обрабатывать обращения будет региональная Общественная палата – прокомментировали в пресс-службе Хабаровского края. - Информация по каждому обращению будет фиксироваться и далее передаваться в избирательную комиссию Хабаровского края для дальнейшего подробного изучения факта нарушения прав граждан. Здесь же жителей региона готовы проконсультировать по вопросам действующего законодательства в сфере избирательных правоотношений.

Восьмого сентября, в единый день голосования в Хабаровском крае будут выбирать депутатов региональной Законодательной думы, городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, довыборы депутата федеральной Государственной думы и мэра г. Комсомольска, который подал в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU