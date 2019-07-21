2019-07-21T04:34:02+03:00
Общество

Избирательные права хабаровчан готовы защитить специалисты

В Хабаровском крае начала свою работу горячая линия, куда избиратели смогут обратиться с жалобами на нарушения избирательного законодательства
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Избирательные права хабаровчан готовы защитить специалистыИзбирательные права хабаровчан готовы защитить специалистыФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Звонки принимаются по единому телефону 8-929-412-40-66 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). По этому номеру жители края могут сообщать о возникающих ситуациях влияния на них как на избирателей со стороны третьих лиц.

- Вплоть до наступления единого дня голосования обрабатывать обращения будет региональная Общественная палата – прокомментировали в пресс-службе Хабаровского края. - Информация по каждому обращению будет фиксироваться и далее передаваться в избирательную комиссию Хабаровского края для дальнейшего подробного изучения факта нарушения прав граждан. Здесь же жителей региона готовы проконсультировать по вопросам действующего законодательства в сфере избирательных правоотношений.

Восьмого сентября, в единый день голосования в Хабаровском крае будут выбирать депутатов региональной Законодательной думы, городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, довыборы депутата федеральной Государственной думы и мэра г. Комсомольска, который подал в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Танцы на костях: видео с кладбища привлекло внимание следственного комитета
Погода в Хабаровске на 21 июля 2019 года: облачно, возможен дождь
В Хабаровском крае в руки полиции попался «черный» лесоруб
Заграничная поездка комсомольчанина чуть не сорвалась из-за долгов
Хабаровчанин с боем вернул деньги за носки, которые оказались ему не нужны
Просто хотел согреться: в Биробиджане осудили подростка за грабеж
В Комсомольске продолжаются поиски утонувшей девочки
Власти Хабаровска купят квартиры для переселенцев из бараков
Погода в Хабаровске на 20 июля 2019 года: днем до +31, без осадков
В Хабаровске ищут деньги на новый спортивно-досуговый центр
Новый глава района имени Лазо в Хабаровском крае официально вступил в должность
Фермерам в Хабаровском крае восполнят затраты на содержание домашнего скота
От лап медведей пострадали владельцы пасеки и огорода в Хабаровском крае
В Хабаровском крае для детей с ограниченными возможностями здоровья строят спецкорпус
Больше 20 тысяч семей в Хабаровском крае получат бесплатную психологическую помощь
Владельцу элитного авто дорого обошелся конфликт с поджигателем в Хабаровске
Железнодорожный переезд закроют на улице Тихоокеанской в Хабаровске
Ремонт улицы Павловского в Комсомольске закончится в начале сентября
Землю в Хабаровском крае освободили от ржавого судна
В Хабаровском крае нашли тело утонувшего рыбака
Хабаровчане остались без интернета из-за кражи медного кабеля
Хабаровчане помогут дополнить образ «Дальнего Востока, в котором хочется жить»
Жители Хабаровского края пытаются достучаться до властей через соцсети
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров агропромышленного комплекса