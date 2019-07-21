Комсомольчан проконсультируют по вопросам трудового законодательства

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-21T08:13:18+03:00

Специалисты государственной инспекции по труду встретятся с гражданами и работодателями 23 июля

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Прием состоится в кабинете №311 администрации Ленинского округа на Калинина 6. Время проведение — с 9:00 до 13:00.

- Во время приёма можно будет обратиться с вопросами по поводу применения норм трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в том числе с целью выявления задолженности по заработной плате, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, проблема задержек выплаты заработной платы стоит в городе Юности весьма остро. Только за предыдущее полугодие работодатели не исполнили своих обязательств перед работниками на четыре миллиона рублей. Такая цифра озвучена на сайте муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU