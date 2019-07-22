2019-07-22T05:41:22+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 22 июля 2019 года: до +29, дождь

Сильные ливни ожидаются в Биробиджане
Александр ШТААЛЬ
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Погода в Хабаровске на 22 июля 2019 года: до +29, дождьПогода в Хабаровске на 22 июля 2019 года: до +29, дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В Биробиджане очень сильный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +20+22. Днем +23+25.

В Хабаровске без осадков, во второй половине дня дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +18+20. Днем +27+29.

В Бикине сильный дождь. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +20+22. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный, 11-16 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +25+27.

В Комсомольске-на-Амуре возможен кратковременный дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +27+29.

В Чегдомыне очень сильный дождь. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +22+24.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +18+20.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Днем +18+20. Ночью +9+11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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