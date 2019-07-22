2019-07-22T05:39:30+03:00
Общество

Хабаровские школьники отправятся по обмену в Ниигату

Это ответный визит после посещения японскими сверстниками краевой столицы
Ольга КИВА
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Хабаровские школьники отправятся по обмену в НиигатуХабаровские школьники отправятся по обмену в НиигатуФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Хабаровские школьники готовятся к поездке в японский город Ниигату. Среди делегатов 10 ребят, семьи которых принимали в прошлом году учеников из Страны восходящего солнца. В путешествие хабаровчане отправятся сегодня, 22 июля. Напомним, школьный обмен проводят в рамках соглашения между городами-побратимами Хабаровском и Ниигатой.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в программу пребывания дальневосточников в японском городе включили встречи с мэром города и сверстниками. Также ребята побывают на Международном детском форуме, а также примут участие в обсуждении вопросов укрепления дружбы между детьми разных стран.

Напомним, ранее, 9 июля, другая делегация хабаровских школьников отправилась в японский город Хёго. Гости с Дальнего Востока побывали в Стране восходящего солнца в рамках экологического обмена школьниками, который проводят ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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