В Хабаровском крае ищут проекты военно-исторической тематики

СЕГОДНЯ 03:03 2019-07-22T03:03:48+03:00

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Жителей Хабаровского края приглашают участвовать в конкурсе на лучший проект военно-исторической тематики. Организатором этого мероприятия выступило Российское военно-историческое общество. Суть творческого состязания сводится к поддержке лучших региональных инициатив, направленных на сохранение российского военно-исторического наследия.

Как сообщили в краевом комитете по молодежной политике, к участию приглашают представителей некоммерческих организаций, общественных и коммерческий организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Среди направлений проектов сфера военно-исторической науки, военно-патриотическая работа с молодежью, а также реконструкции, фестивали, семинары, лекции, олимпиады. Также к конкурсу допускают работы, направленные на информационно-пропагандистскую работу, сохранение, восстановление и популяризацию памятников истории и культуры и другие.

Заявки от желающих участвовать в конкурсе принимают с 22 июля по 22 августа 2019 года. Более подробная информация о мероприятии на официальном сайте Российского военно-исторического общества.

ИСТОЧНИК KP.RU