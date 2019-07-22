2019-07-22T05:36:22+03:00
Происшествия

Хозяйку горящей квартиры в Биробиджане вовремя вывели на улицу пожарные

Соседи погорелицы самостоятельно эвакуировались до приезда огнеборцев
Александр ШТААЛЬ
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Хозяйку горящей квартиры в Биробиджане вовремя вывели на улицу пожарныеХозяйку горящей квартиры в Биробиджане вовремя вывели на улицу пожарныеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Биробиджане помощь пожарных понадобилась жильцам многоквартирника, расположенного на улице Советской. По предварительной информации, возгорание случилось на пятом этаже. Большая часть жильцов, почувствовавших дым, вышли на улицу самостоятельно.

- Прибывшие на место происшествия огнборцы осмотрели квартиру, где случилось возгорание. Они обнаружили, что в помещении находится женщина. Хозяйку жилья быстро эвакуировали. Огонь потушили, не дав ему охватить еще и соседние квартиры, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

На данный момент сотрудники пожарной инспекции проводят проверку этого инцидента. Специалистам предстоит установить обстоятельства этого происшествия, выяснить причины произошедшего.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» и «101». Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, если вам стало известно о нарушении правил безопасности, сообщите об этом по телефону доверия (42622) 23-9-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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