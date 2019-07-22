2019-07-22T05:34:16+03:00
Общество

Двух детей и взрослого экстренно эвакуировали санрейсами в Хабаровск

Всех пациентов благополучно доставили до больниц краевой столицы
Александр ШТААЛЬ
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Двух детей и взрослого экстренно эвакуировали санрейсами в ХабаровскДвух детей и взрослого экстренно эвакуировали санрейсами в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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На прошлой неделе вертолеты санавиации понадобились, чтобы срочно доставить в больницы Хабаровска трех человек. Среди пациентов были два ребенка и один взрослый.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 19 июля в 14:42 в поселок Ванино вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту воздушного судна находился специальный вертолетный медицинский модуль, который использовали для транспортировки мальчика с ограниченными возможностями здоровья. По прибытии в Хабаровск маленького пациента передали врачам «скорой помощи», которые в свою очередь доставили его в центральную районную больницу.

Также в краевую столицу привезли новорожденного ребенка и мужчину с серьезной черепно-мозговой травмой. За состоянием этих пациентов также следили медицинские бригады. После прилета в Хабаровск младенца госпитализировали в краевой перинатальный центр, а взрослого - в медицинское учреждение для оказания соответствующей заболеванию медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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