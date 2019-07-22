2019-07-22T05:44:14+03:00
Происшествия

Бухгалтер в Хабаровском крае исправно получала деньги давно уволенных работников

В отношении женщины уже возбудили уголовное дело за мошенничество
Александр ШТААЛЬ
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Бухгалтер в Хабаровском крае исправно получала деньги давно уволенных работниковБухгалтер в Хабаровском крае исправно получала деньги давно уволенных работниковФото: Мария ЛЕНЦ
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Бухгалтер в Хабаровском крае стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». По версии следствия, она не удержалась от соблазна и присвоила себе казенные деньги. Речь идет о сумме в 315 тысяч рублей. Женщина работал в одном из краевых учреждений. Во время расследования выяснилось, что злоумышленница использовала свое служебное положение для того, чтобы провернуть небольшую махинацию.

- Так как она принимала и выдавала наличные деньги из кассы, начисляла и выплачивала заработную плату, премии, пособия сотрудникам предприятия. Женщина додумалась начислять заработную плату работникам, которые уже были уволены. В течение пяти месяцев она начисляла деньги на их счета, а потом похищала средства, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Если вину фигурантки признают в суде, то максимально возможным наказанием для нее может быть лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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