Хабаровчанина подозревают в серии нападений на женщин

СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-22T08:30:03+03:00

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В Хабаровске задержали подозреваемого в серии нападений на женщин. Одной из жертв фигуранта стала 76-летняя жительница Центрального района. Пенсионерка рассказала, что злоумышленник напал на нее, когда она возвращалась домой. Все случилось в подъезде ее собственного дома. Тогда фигурант сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном. Ущерб заявительница оценила почти в семь тысяч рублей.

- По версии следствия, к происшествию причастен 34-летний житель Индустриального района. В его прошлом уже были судимости за имущественные виды преступлений. В июле 2018 года мужчина вышел на свободу после отбывания наказания за грабежи, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время досмотра у фигуранта нашли похищенные золотые украшения. Мужчину подозревают в серии аналогичных грабежей с общим ущербом порядка 100 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по статье «Грабеж» продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU