В Хабаровском крае уголовник торговал из колонии призрачным топливом

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-22T08:48:07+03:00

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Нехитрый бизнес придумал себе заключенный одной из исправительных колоний в поселке Ванино. Мужчина обзавелся выходом в интернет, где на информационных сайтах Башкортостана и Мордовии размещал объявления о продаже дизельного топлива. Цену «бизнесмен» установил более чем приемлемую, поэтому покупатели не заставили себя долго ждать - один потенциальный обладатель призрачного горючего перевел мошеннику на счет 29 тысяч рублей, а другой 35. Торговец заверил клиентов, что вскоре на их адрес отправятся цистерны с топливом и, разумеется, после этого перестал выходить на связь.

- Ванинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №1, расположенной в поселке Ванино, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Фигуранта признали виновным в совершении двух преступлений по статье «Мошенничество».

По совокупности приговоров торговец несуществующим товаром получил четыре года заключения в колонии особого режима. Кроме того, в пользу обманутых покупателей взыскали всю сумму причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU