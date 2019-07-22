Невезучий вор попался с поличным на железной дороге и заработал срок

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-22T09:15:29+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор невезучему вору, который попался с поличным. Злоумышленник в марте 2019 года попытался стащить запчасти от локомотива и с этой целью залез в депо. Однако со своей добычей он далеко не ушел – его взяли с поличным охранники объекта.

- Фигуранта обвинили в покушении на кражу чужого имущества. Ущерб от его действий оценили на сумму 12 тысяч рублей. К слову, на новое дело осужденный пошел, имея за плечами непогашенную судимость, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Служители Фемиды приняли во внимание последнее обстоятельство и вынес свой вердикт – лишение свободы. В исправительной колонии строгого режима фигурант проведет один год и семь месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU