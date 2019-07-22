Под Хабаровском на грант благоустроили двор

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-22T09:48:35+03:00

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Под Хабаровском в селе Ильинка теперь на один благоустроенный двор больше. Территорию привели в порядок на деньги, полученные в виде гранта и деньги обитателей многоквартирника, рядом с которым шли работы. В виде господдержки собственникам выделили 88 тысяч 50 рублей, своих денег жильцы вложили 54 тысяч 99 рублей.

Как отметили в администрации Хабаровского района, работы провели в рамках проекта «Ветеран». Эта инициатива оказалась в числе победивших на втором этапе краевого конкурса ТОС в 2018 году. К слову, благоустраивать территорию вышли не только взрослые люди, но и подрастающее поколение.

Среди выполненных работ посадки кустов боярышника, калины и пузыреплодника, установка возле подъездов лавочек и вазонов для уличных цветов. Также в рамках проекта с одной боковой стороны дома так же высадили кустарники и цветы, с другой стороны сделали пешеходную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU