Хабаровчане будут двигаться «Навстречу безопасности»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-22T10:24:16+03:00

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В Хабаровском крае собираются провести всероссийскую информационную кампанию «Навстречу безопасности». По мнению организаторов лучшими площадками для социальной акции будут детские оздоровительные лагеря. Для детей в регионе устроят первые уроки по безопасности дорожного движения 6 августа. К слову, не только для детей.

Как сообщили в пресс-службу правительства края, в регион прибудет уникальный автомобиль, в котором будет все необходимое оборудование и набор полезных устройств. Машина будет курсировать в крае в течение недели. Занятия будут проводить как для небольших групп, так и для сотен участников. Охватить планируют четыре детских оздоровительных лагеря, роддом и социальные учреждения.

Во время уроков ребятам расскажут о безопасном поведении на дорогах и в транспорте, правилах перехода проезжей части с велосипедами, самокатами и другой двухколесной техники. Пенсионерам в социальных учреждениях организуют мини-лекции о безопасном поведении пешеходов и необходимости использования на дороге световозвращающих элементов. Будущим и состоявшимся родителям в роддомах устроят интерактивное занятие и инструктаж по правилам безопасной перевозки детей в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU