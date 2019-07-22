В Биробиджане для «чистого» эксперимента установили трехметровый мусорный бак

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-22T12:02:07+03:00

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В Биробиджане закончились работы по монтажу подземного контейнера. Контейнер получил «прописку» на Невском заливе. Во время установки часть трехметровой конструкции закопали в землю на глубину два метра. В городе такую конструкцию решили использовать взамен украденных емкостей. Напомним, ранее в районе залива стояли обычные емкости для мусора. Однако некто посчитал, что город обойдется без них, и утащил баки в неизвестном направлении.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, такая конструкция не пострадает от рук недобросовестных граждан. Внутрь контейнера не заберутся грызуны и птицы благодаря удобной крышке. Мусор будет находиться до вывоза под землей. Постоянные низкие температуры помешают распространению бактерий и образованию неприятных запахов.

Отметим, что такой оригинальный бак установили в Биробиджане впервые. К слову, подобные конструкции уже во всю практикуют в соседних субъектах.

ИСТОЧНИК KP.RU