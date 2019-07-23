СЕГОДНЯ 01:04 2019-07-23T01:04:12+03:00

Погода в Хабаровске на 23 июля 2019 года: до +28, небольшой дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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Огромная область низкого давления, которая пришла со стороны Китая, накрыла регион. Дополняет циклон остатки тропического тайфуна "Данас", который продвигается по морскому побережью. Поэтому нас ждут дожди. Температурный фон пока высокий.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +23+25.

В Хабаровске небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +26+28. Уровень Амура у краевого центра 140 см. В ближайшие два дня без существенных изменений. Температура воды 24 градуса.

В Бикине без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер южный 12-17 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +25+27.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +23+"5. Уровень Амура у Города Юности 182 см.

В Чегдомыне дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +26+28.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 123 см.

В Охотске без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU