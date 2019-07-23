Погода в Хабаровске на 23 июля 2019 года: до +28, небольшой дождь
Огромная область низкого давления, которая пришла со стороны Китая, накрыла регион. Дополняет циклон остатки тропического тайфуна "Данас", который продвигается по морскому побережью. Поэтому нас ждут дожди. Температурный фон пока высокий.
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +23+25.
В Хабаровске небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +26+28. Уровень Амура у краевого центра 140 см. В ближайшие два дня без существенных изменений. Температура воды 24 градуса.
В Бикине без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +28+30.
В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер южный 12-17 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +25+27.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +23+"5. Уровень Амура у Города Юности 182 см.
В Чегдомыне дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +26+28.
В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 123 см.
В Охотске без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +15+17.
ИСТОЧНИК KP.RU