Выдуманный домик у моря стал источником дохода для хабаровчанина

СЕГОДНЯ 01:34 2019-07-23T01:34:27+03:00

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Житель Хабаровска рискует лишиться свободы из-за своей не законной бизнес-идеи. Мужчина додумался сдавать в аренду домик у моря. Он исправно брал деньги с клиентов, объясняя это тем, что нужно внести предоплату. Загвоздка была в том, что никакого домика в Приморском крае в помине не было. Потом подозреваемый выключал телефон и шел тратить «заработанное» по своему усмотрению.

- Потерпевшие платили фигуранту от двух с половиной до шести тысяч рублей. В общей сложности 26-летний безработный житель успел прибрать к рукам порядка 80 тысяч рублей. По предварительной информации он причастен к 17 эпизодам, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы сроком до пяти лет. На время расследования фигурант находится на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU