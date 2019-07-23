2019-07-23T02:19:32+03:00
Звезды

У творческих хабаровчан появился свой «Арбат»

На площадке собрались мастеров декоративно-прикладного искусства, танцоры и певцы
Ольга КИВА
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У творческих хабаровчан появился свой «Арбат»У творческих хабаровчан появился свой «Арбат»Фото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске на Амурском бульваре появилась творческая зона с говорящим названием «Арт-бульвар». На этом своего рода «Арбате» собрались мастера декоративно-прикладного искусства, певцы и танцоры, которые выступали перед горожанами. Для тех, кто побывал на «Арт-бульваре», также провели мастер-классы, организовали фотозоны, «зумбо-тусовки» - зарядки с фитнес-инструкторами и другие мероприятия. Для детей работали аниматоры, было и шоу мыльных пузырей.

- Появления такой площадки давно ждали в творческом сообществе Хабаровска. Однако быстро решить вопрос организации мероприятия не удавалось в силу, например, строгого законодательства. Идею обсуждали в течение пяти лет, и вот решение нашлось, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Творческая площадка будет работать все лето. Об этом заявили организаторы. К слову, в ближайшие выходные, 27-28 июля здесь собираются устроить фестиваль «Фото-стирка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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