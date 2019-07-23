СЕГОДНЯ 02:40 2019-07-23T02:40:49+03:00

В дорогу к «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае «закатают» 133 миллиона рублей Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае собираются построить дорогу к «дальневосточным гектарам» близ села Свечино. Трасса поможет обеспечить подъезд к более 250 участкам. На сегодняшний день администрация Хабаровского края уже опубликовала на сайте госзакупок извещение о проведении конкурсных процедур по выбору подрядной организации.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, государственную экспертизу проектно-сметная документация прошла. В общей сложности дорожникам придется проложить примерно 4,7 километров дороги. На строительство трассы собираются потратить порядка 133 миллионов рублей.

Напомним, что в районе имени Лазо планируют провести дорогу к Дальневосточным гектарам», расположенным близ Кругликовского сельского поселения. Для этого объекта также ищут подрядчика.

На сегодняшний день в крае зарегистрировали около 9,5 тысяч договоров бесплатного пользования землей. В целом с начала действия программы от потенциальных землевладельцев поступило больше 12 тысяч 180 заявок на получение «дальневосточного гектара».

ИСТОЧНИК KP.RU