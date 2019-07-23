СЕГОДНЯ 03:03 2019-07-23T06:55:45+03:00

Сеанс одновременной игры в шахматы устроили для осужденных в Хабаровском крае Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

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Осужденные в Хабаровском крае стали участниками общероссийской акции по одновременной игре в шахматы. Попробовать свои силы решили 84 человека. К слову, в этом году это мероприятие проводят впервые, положив тем самым начало первому Всероссийскому чемпионату по шахматам среди осужденных, отбывающих наказание.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю, старт акции объявил международный гроссмейстер Анатолий Карпов по видеоконференцсвязи. После этого больше 20 тысяч осужденных в России сели за столы и начали первые шахматные партии. За игрой следили болельщики и приглашенные гости, среди которых заслуженные шахматисты, спортсмены, постоянно взаимодействующие с уголовно-исполнительной системой.

Акция поможет решить несколько задач. Во-первых, популяризация шахмат, во-вторых, организация досуга заключенных, и в-третьих, поиск сильнейших шахматистов. Лучшие игроки по итогам регионального этапа соревнований смогут поучаствовать в интернет-турнире с осужденными из США, Бразилии, Италии, Армении, Республики Беларусь и Испании. Состязания запланировали на август.

ИСТОЧНИК KP.RU