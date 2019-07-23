СЕГОДНЯ 03:28 2019-07-23T06:54:35+03:00

Хабаровчанка покалечилась при попытке перейти дорогу в неположенном месте Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 22 июля, произошла дорожная авария, в которой покалечилась женщина. Горожанка попыталась перейти дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был в зоне видимости. На беду пенсионерки по дороге во время ее маневра ехала машина Toyota Vitz. Под колесами этой иномарки и оказалась пострадавшая.

Как сообщил информированный источник, происшествие случилось на улице Шеронова в районе дома 59. Машина двигалась со стороны улицы Ленина в сторону улицы Гамарника. В результате аварии у пенсионерки диагностировали ушиб головного мозга, ушибленную рану лба. Пострадавшую доставили в больницу, в нейрохирургическое отделение.

Предварительно известно, что на момент происшествия за рулем авто находился трезвый водитель. Протоколы составили и в отношении пострадавшей, и в отношении водителя.

Автолюбителей и пешеходов убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Это поможет сохранить человеческие жизни и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU