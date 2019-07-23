Леса в Хабаровском крае нелегально обездолили на 285 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:13 2019-07-23T06:52:50+03:00

Такова сумма ущерба от незаконных вырубок с начала года

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае «черные» лесорубы своими действиями причинили государству ущерб на общую сумму 285 миллионов рублей. Такая цифра получилась согласно данным с начала 2019 года. Согласно статистике лесные инспекторы выявили больше 130 фактов незаконных рубок.

Как отметили в краевом управлении лесами, каждый случай правонарушения фиксируют в том числе и в полиции. Если есть основания, то в отношении «черных» лесорубов также возбуждают уголовные дела. Так, в первом квартале текущего года в правоохранительные органы направили 114 материалов. При этом за незаконную рубку лесных насаждений уже осудили шесть человек.

В целом за полугодие лесные инспекторы составили 11 административных протоколов. В итоге разбирательств было вынесено 10 постановлений на общую сумму 73 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU