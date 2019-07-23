В Еврейской автономии закупают новое медицинское оборудование

СЕГОДНЯ 04:56 2019-07-23T06:51:09+03:00

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В Еврейской автономной области закупают новое медицинское оборудование для областной больницы и онкологической службы. Новая техника поможет улучшить качество диагностики, лечения и восстановления пациентов. Обновление проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, оборудование поступит в регион в этом году. Для областной больницы закупают кровати с автоподъемниками в палаты интенсивной терапии неврологического отделения, аппараты УЗИ экспертного класса и аппараты искусственной вентиляции легких, а также тренажеры для восстановления двигательных функций больных после инсульта.

В онкологическую службу поступит лабораторное оборудование, мониторы в палаты интенсивной терапии, а также бронхоскопы, эндоскопическая стойка с аутофлюоресценцией для более точного определения степени развития опухоли и адекватного лечения. Аналогичным оборудованием оснастят и операционную.

Отметим, что деньги на дооборудование медучреждений выделили из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU