Ребенка и мужчину из опрокинувшейся лодки продолжают искать в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 05:23 2019-07-23T06:49:36+03:00

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В Хабаровском крае продолжаются поиски мужчины и ребенка, пропавших на реке Амгунь. По предварительной информации, они плыли на катамаране вместе с группой отдыхающих. Маршрут пролегал от станции Сулук и до поселка Березовый.

- Во время пути в пяти километрах от поселка Джамку плавсредство, на борту которого находились отец и три ребенка, перевернулось. Двоих детей, одетых в спасательные жилеты, успели спасти. О судьбе 63-летнего мужчины и его восьмилетней дочери пока ничего не известно. Спасенных детей очевидцы доставили в пожарную часть поселка Джамку Солнечного района, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели уже проводят поисковую операцию. Сегодня с утра работа по обследованию береговой линии и реки Амгунь возобновилась.

Жителей и гостей края убедительно просят регистрировать туристические маршруты перед тем, как их осваивать. Сделать это рекомендуют не позднее, чем за 10 суток до похода. Для этого нужно позвонить по телефону 8(4212) 41-59-59, отправить заявку по электронной почте operhab@mail.ru или обратиться лично по адресу: Хабаровск, улица Союзная, 3 А.

ИСТОЧНИК KP.RU