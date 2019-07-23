Бизнес в Хабаровском крае берет курс на национальные проекты

СЕГОДНЯ 06:21 2019-07-23T06:47:11+03:00

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В Хабаровском крае посмотрели на развитие бизнеса в фокусе национальных проектов. Обсудить это направление работы собираются на четвертом Дальневосточном форуме предпринимателей. Толчком к такому решению стали слова первых лиц страны о том, что эффективность нацпроектов зависит от количества бизнес-проектов, реализованных на их основе.

Как отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, национальные проекты представляют собой возможность обеспечения устойчивости общества на основе взаимодействия государства и бизнеса в решении социальных проблем. К слову, на сегодняшний день только 44 процента жителей России слышали о нацпроектах и семь процентов понимают, что это такое. Это итог исследования, проведенного Высшей школой экономики.

На форуме предприниматели и представители госструктур рассмотрят возможности для бизнеса в рамках реализации нацпроектов. Также участникам мероприятия предоставят информацию о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU